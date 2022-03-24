В Калуге мужчина погиб, выпав с балкона в микрорайоне Северный

Днем в среду, 23 марта, в микрорайоне Северный в Калуге погиб мужчина.

Как сообщают очевидцы, он выпал с общего балкона 17-этажного дома. Калужанин приземлился на асфальт, задев припаркованный автомобиль.

Информацию о гибели человека 24 марта подтвердил заместитель главного врача Регионального центра скорой медицинской помощи Илья СОВАКОВ.

- Службы Скорой помощи прибыли очень оперативно, - пояснил Соваков. - К сожалению, у погибшего имелись травмы, несовместимые с жизнью.

Проводится следствие.

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