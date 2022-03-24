В Калуге водитель фургона «Фольксваген» сбил пешехода на улице Мичурина

Около 20:00 в среду, 23 марта, на улице Мичурина в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель фургона «Фольксваген Транспортер» сбил пешехода, который пересекал проезжую часть.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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