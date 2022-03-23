В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом

Около 15:00 в среду, 23 марта, массовое ДТП произошло на 103 километре трассы М3 «Украина». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В черте Обнинска столкнулись автобус «Хендай», а также легковые автомобили «Мазда» и «Ситроен».

По предварительным данным, водители автобуса и «Мазды» остановились на красный сигнал светофора и в них врезался «Ситроен».

Различные травмы получили два человека – водители «Мазды» и «Ситроена». В автобусе пассажиров в момент аварии не было.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.