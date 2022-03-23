В Калужской области два человека пострадали в столкновении мотоцикла и «Фольксвагена»

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 22 марта в поселке Бетлица Куйбышевского района произошло ДТП с участием мотоциклиста. Подробности об аварии сообщили в среду в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 16-летний юноша за рулем мотоцикла «Минск» не уступил дорогу на перекрестке автомобилю «Фольксваген».

В больницу попали сам юный мотоциклист и его 45-летний пассажир.

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