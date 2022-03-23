В Калуге водитель «Тойоты» сбил 18-летнего пешехода на улице Труда

Около 18:10 во вторник, 22 марта, у дома №3а на улице Труда в Калуге сбили пешехода. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Тойоты Камри» ехал со стороны улицы Телевизионной и сбил 18-летнего парня, пересекавшего проезжую часть не по переходу.

С различными травмами пострадавшего пешехода доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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