В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении мотоцикла и «Фольксвагена»

Около 22:55 во вторник, 22 марта, в Калужской области произошло одно из первых в сезоне ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, в поселке Бетлица Куйбышевского района на улице Калинина столкнулись мотоциклист на «Минске» и легковой автомобиль «Фольксваген».

МЧС сообщило, что в аварии пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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