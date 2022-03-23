В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении мотоцикла и «Фольксвагена»
Около 22:55 во вторник, 22 марта, в Калужской области произошло одно из первых в сезоне ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, в поселке Бетлица Куйбышевского района на улице Калинина столкнулись мотоциклист на «Минске» и легковой автомобиль «Фольксваген».
МЧС сообщило, что в аварии пострадали как минимум два человека.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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