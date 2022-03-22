В Калуге управляющий мини-музея задержан за приставания к школьникам

Во вторник, 22 марта, издания Baza сообщило о задержании в Калуге управляющего частного мини-музея, посвященного Великой Отечественной войне. По информации ресурса, мужчина начал приставать к троим третьеклассникам, которые пришли посмотреть на экспонаты.

Информацию об инциденте подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина АГЕЕВА.

- Аппарат уполномоченного выходит на родителей, определяем, нужна ли юридическая помощь семьям и поддержка психолога для родителей и детей, - прокомментировала Агеева. - Лицо, совершившее данное преступление, установлено, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе которых будут вынесены процессуальные решения.

Агеева подчеркнула, что виновный должен понести наказание.

Управление Следственного комитета по Калужской области пока не комментирует ситуацию.

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