Главная Новости Происшествия
Цены История Калуги Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

В Калуге управляющий мини-музея задержан за приставания к школьникам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2022 14:35 3 789
В Калуге управляющий мини-музея задержан за приставания к школьникам

Во вторник, 22 марта, издания Baza сообщило о задержании в Калуге управляющего частного мини-музея, посвященного Великой Отечественной войне. По информации ресурса, мужчина начал приставать к троим третьеклассникам, которые пришли посмотреть на экспонаты.

Информацию об инциденте подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина АГЕЕВА.

- Аппарат уполномоченного выходит на родителей, определяем, нужна ли юридическая помощь семьям и поддержка психолога для родителей и детей, - прокомментировала Агеева. - Лицо, совершившее данное преступление, установлено, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе которых будут вынесены процессуальные решения.

Агеева подчеркнула, что виновный должен понести наказание.

Управление Следственного комитета по Калужской области пока не комментирует ситуацию.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2022 14:35 3 789
Тэги: происшествие дети ирина агеева
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Подшипники: где заказать в 2022 году
Поиск работы в Калуге: на что обращать внимание?
Особенности домов в стиле Барнхаус

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru