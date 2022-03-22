В Калужской области двое детей провалились под лед на реке Протве

В Обнинске в Протве едва не утонули двое детей. Инцидент произошел около 17:30 19 марта, сообщили во вторник в управлении МВД по Калужской области.

Очевидцы сообщили в службу 112, что на противоположном берегу в полынью провалились двое детей.

На место выехали полицейские. Но к моменту их прибытия дети сами выбрались из воды и в мокрой одежде пошли к дому. Их подобрали по дороге и отвезли к родителям.

- Они рассказали, что провалились под лед по пояс, когда переходили реку, решив таким образом сократить путь до дома, - пояснили в полиции.

Со школьниками провели профилактическую беседу.

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