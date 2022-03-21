В Калуге 73-летнюю женщину сбили на сквере Мира

Около 16:50 19 марта на сквере Мира в Калуге в ДТП пострадал пешеход. Об этом в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель «Инфинити» двигался по скверу Мира в сторону улицы Гагарина, не соблюдал дистанцию и врезался в «Шевроле Лачетти». А этот автомобиль сбил 73-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пенсионерку доставили в областную больницу в Анненки. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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