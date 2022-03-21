В Калужской области два водителя пострадали в ДТП на перекрестке

Около 12:55 19 марта в Козельском районе Калужской области произошло ДТП. Подробности сообщили в понедельник в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 32-летний водитель ехал от монастыря Оптина Пустынь в сторону села Чернышено и на перекрестке не уступил дорогу водителю «Грейт Вола».

Различные травмы получили сам предполагаемый виновник аварии и 60-летний водитель «Грейт Вола». Госпитализация им не понадобилась.

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