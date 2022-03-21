В Обнинске водитель «Ниссана» сбил 24-летнего пешехода

Около 5:45 утра 19 марта на улице Студгородок в Обнинске сбили пешехода. Об этом сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, рядом с гаражно-строительным кооперативом «Ромашка» 29-летний водитель «Ниссана Тиида» разворачивался и сбил 24-летнего мужчину.

С различными травмами пострадавшего доставили в Клиническую больницу №8.

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