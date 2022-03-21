В Калуге 25-летняя девушка пострадала в столкновении трех автомобилей на улице Генерала Попова

Управление ГИБДД по Калужской области в понедельник рассказало о ДТП, произошедшем 18 марта у дома №8 на улице Генерала Попова в Калуге.

По предварительной информации, 47-летний водитель «Мазды» ехал со стороны Тульского шоссе и врезался в попутный «Лифан». А этот автомобиль отлетел в «Киа».

Травмы получила 25-летняя пассажирка «Лифана». На скорой помощи ее доставили в областную больницу в Анненках. Врачи оказали калужанке помощь и отпустили домой.

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