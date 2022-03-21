В Калуге два человека пострадали в столкновении «Рено» и «Лады» на улице Билибина

В понедельник, 21 марта, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП, произошедшем 18 марта на улице Билибина.

По предварительным данным, около 13:20 рядом с бывшим заводом «Кристалл» 40-летний водитель «Лады» выезжал со двора и не пропустил «Рено».

В результате аварии травмы получили 26-летний водитель «Рено» и его 25-летняя пассажирка. Их доставили в больницу и отпустили домой после оказания помощи.

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