В Калужской области водитель «Пежо» насмерть сбил пешехода

В Жуковском районе вечером 18 марта погиб пешеход. Подробности о ДТП в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель «Пежо 307» двигался по дороге Белоусово – Высокиничи - Серпухов со стороны Московской области и сбил мужчину, который шел по дороге в попутном направлении.

Сбитый пешеход погиб на месте. Его личность пока не установлена.

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