В Калужской области ищут 53-летнюю женщину из Курска, пропавшую в ноябре
В понедельник, 21 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о поисках 53-летней Людмилы ЛОТОЧУК (Рябковой, Казаковой).
Женщина пропала в Курской области 30 ноября прошлого года.
Она может находиться на территории нашего региона.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост: 165 см.
- Телосложение: плотное
- Цвет глаз: голубые
- Волосы: русые
- Была одета: темно-синяя куртка, черная юбка, черные сапоги, черный берет.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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