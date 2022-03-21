В Калужской области ищут 53-летнюю женщину из Курска, пропавшую в ноябре

В понедельник, 21 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о поисках 53-летней Людмилы ЛОТОЧУК (Рябковой, Казаковой).

Женщина пропала в Курской области 30 ноября прошлого года.

Она может находиться на территории нашего региона.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост: 165 см.

Телосложение: плотное

Цвет глаз: голубые

Волосы: русые

Была одета: темно-синяя куртка, черная юбка, черные сапоги, черный берет.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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