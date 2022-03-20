На выезде из Калуги образовалась пробка из-за ДТП
Днем в воскресенье, 20 марта, в Калуге в микрорайоне Анненки произошло ДТП.
По предварительным данным, на перекрестке подъездной дороги от трассы М3 «Украина» и улицы Резванской столкнулись грузовая «Газель» и «Лада».
Затруднено движение на выезд из города, пробка растянулась примерно на 700 метров.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.