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В Калужской области ищут 19-летнего жителя Сосенского

Кристина Посохина , Фото: Лиза Алерт
Опубликовано: 19.03.2022 13:29 0 345
В Калужской области ищут 19-летнего жителя Сосенского

В субботу, 19 марта, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о поисках 19-летнего Емельянова Диониса ГЕРТОВИЧА. 

Молодой человек из города Сосенский Козельского района Калужской области пропал почти две недели назад, 7 марта.

Приметы

  • Рост 185 см
  • Худой
  • Русые волосы
  • Карие глаза
  • Черная крутка
  • Серая толстовка с капюшоном
  • Темно-серые брюки
  • Черные кроссовки с белыми полосками 

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - подчеркивают волонтеры.

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Кристина Посохина , Фото: Лиза Алерт
Опубликовано: 19.03.2022 13:29 0 345
Тэги: поиск волонтеры лиза алерт
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