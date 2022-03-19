В Калужской области ищут 19-летнего жителя Сосенского
В субботу, 19 марта, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о поисках 19-летнего Емельянова Диониса ГЕРТОВИЧА.
Молодой человек из города Сосенский Козельского района Калужской области пропал почти две недели назад, 7 марта.
Приметы:
- Рост 185 см
- Худой
- Русые волосы
- Карие глаза
- Черная крутка
- Серая толстовка с капюшоном
- Темно-серые брюки
- Черные кроссовки с белыми полосками
- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - подчеркивают волонтеры.
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