В Калужской области ищут 19-летнего жителя Сосенского

В субботу, 19 марта, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о поисках 19-летнего Емельянова Диониса ГЕРТОВИЧА.

Молодой человек из города Сосенский Козельского района Калужской области пропал почти две недели назад, 7 марта.

Приметы:

Рост 185 см

Худой

Русые волосы

Карие глаза

Черная крутка

Серая толстовка с капюшоном

Темно-серые брюки

Черные кроссовки с белыми полосками

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - подчеркивают волонтеры.

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