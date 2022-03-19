В Обнинске из-за курения в кровати погиб 48-летний мужчина

В субботу, 19 марта, прокуратура Обнинска сообщает о начале проверки в сфере охраны труда после трагедии.

В пятницу, 18 марта, по предварительной информации, примерно в 22:20 напротив дома №69 по улице Гагарина на стройке в бытовке случилось возгорание. 48-летний мужчина погиб. Причина пожара - курение в кровати.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - подчеркивает прокуратура.

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