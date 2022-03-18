В Калужской области семья с двумя детьми пострадала в столкновении «Шевроле» и «Чери»

Около 14:10 в четверг, 17 марта, в Сухиничском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 59-летний водитель «Шевроле Клан» двигался со стороны Калуги и недалеко от деревни Левково попытался по полосе для разгона с правой стороны опередить грузовик «Урал 4320». При этом «Шевроле» зацепил обочину и грузовик, машину выбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Чери Тиго».

Различные травмы получили четыре человека, находившиеся в «Чери»: 40-летний мужчина, 32-летняя женщина, 14-летняя девочка и годовалый мальчик. Их доставили в больницу, но госпитализация не понадобилась.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.