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В Калужской области семья с двумя детьми пострадала в столкновении «Шевроле» и «Чери»

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужкой области.
Опубликовано: 18.03.2022 10:47 0 444
В Калужской области семья с двумя детьми пострадала в столкновении «Шевроле» и «Чери»

Около 14:10 в четверг, 17 марта, в Сухиничском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 59-летний водитель «Шевроле Клан» двигался со стороны Калуги и недалеко от деревни Левково попытался по полосе для разгона с правой стороны опередить грузовик «Урал 4320». При этом «Шевроле» зацепил обочину и грузовик, машину выбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Чери Тиго».

Различные травмы получили четыре человека, находившиеся в «Чери»: 40-летний мужчина, 32-летняя женщина, 14-летняя девочка и годовалый мальчик. Их доставили в больницу, но госпитализация не понадобилась.

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Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужкой области.
Опубликовано: 18.03.2022 10:47 0 444
Тэги: происшествие дтп гибдд мчс
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