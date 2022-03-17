В Калуге пропала 61-летняя женщина, которая не ориентируется в пространстве

В четверг, 17 марта, в Калуге пропала 61-летняя Елена Кирпичева (Мякотина). Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Нуждается в медицинской помощи, не ориентируется в пространстве, - говорится в сообщении волонтеров.

На данный момент нет информации, где она может находиться. Волонтеры просят о помощи.

Опубликованы фото и приметы:

Рост – 160 см,

Нормального телосложения,

Черные волосы с проседью,

Карие глаза,

Черное пальто, Черные брюки, серые сапоги, коричнево-желтый шарф, черная шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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