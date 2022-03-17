В Калужской области 30-летний мужчина пострадал в вылетевшей в кювет «Ладе»

Как мы уже рассказывали, ночью 16 марта в Козельском районе произошло ДТП. В четверг управление ГИБДД по Калужской области сообщила подробности об этом происшествии.

По предварительным данным, около 3 часов ночи на дороге Козельск – Кудринская 30-летний водитель «Лады» двигался в сторону Козельска, не справился с управлением и съехал в кювет.

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник аварии.

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