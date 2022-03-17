В Калужской области с 9 марта ищут пропавшую 57-летнюю женщину
В Калужской области пропала 57-летняя Галина Терешина (Погуляева). В четверг, 17 марта, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Женщина перестала выходить на связь с 9 марта.
По информации «Лиза Алерт», она может находиться в нашем регионе либо в Брянской области.
Опубликованы фото и приметы:
- Рост: 164 см.
- Телосложение: нормальное
- Цвет глаз: карие
- Волосы: каштановые, до плеч
- Была одета: малиновый пуховик до колен, брюки или джинсы, серые зимние сапоги, коричневый берет.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!