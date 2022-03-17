В Калужской области с 9 марта ищут пропавшую 57-летнюю женщину

В Калужской области пропала 57-летняя Галина Терешина (Погуляева). В четверг, 17 марта, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Женщина перестала выходить на связь с 9 марта.

По информации «Лиза Алерт», она может находиться в нашем регионе либо в Брянской области.

Опубликованы фото и приметы:

Рост: 164 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: каштановые, до плеч

Была одета: малиновый пуховик до колен, брюки или джинсы, серые зимние сапоги, коричневый берет.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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