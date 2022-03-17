В Калужской области нашли живой пропавшую 81-летнюю женщину

Вечером в среду, 16 марта, в Обнинске нашли живой 81-летнюю Таисию Становенкову, пропавшую за сутки до этого. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга» сообщили подробности.

По информации поисковиков, пенсионерка страдает потерей памяти, поэтому могла оказаться в любом месте. Добровольцы прочесывали парки, лесополосу и дворы. После публикации с призывом о помощи в «Лиза Алерт» начали звонить очевидцы. Один из них вечером рассказал, что увидел у подъезда похожую пожилую женщину.

Как оказалось, пенсионерка каким-то образом очутилась в Боровске, а потом на такси приехала в Обнинск, но назвала неверный адрес и не смогла расплатиться. В итоге все закончилось хорошо.

- Это фантастическое завершение поиска! Здоровья Таисии Ивановне и огромное спасибо всем вам! – говорится в сообщении «Лиза Алерт».

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