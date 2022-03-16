В Калужской области два человека пострадали в вылетевшей в кювет «Ладе»
Около 13:20 в среду, 16 марта, на дороге Калуга – Серпухов в Тарусском районе произошло ДТП. Первые подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на 60 километре дороги водитель «Лады» не справился с управлением и съехал в кювет.
На данный момент известно, что в аварии пострадали два человека. Точные обстоятельства устанавливаются.
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