В Калужской области два человека пострадали в вылетевшей в кювет «Ладе»

Около 13:20 в среду, 16 марта, на дороге Калуга – Серпухов в Тарусском районе произошло ДТП. Первые подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на 60 километре дороги водитель «Лады» не справился с управлением и съехал в кювет.

На данный момент известно, что в аварии пострадали два человека. Точные обстоятельства устанавливаются.

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