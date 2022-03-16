В Калужской области с 1 марта ищут пропавшую 12-летнюю девочку

В городе Обнинск Калужской области пропала 12-летняя Анастасия ВОЛЬФСОН. В среду, 16 марта, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, ребенок попал еще две недели назад – 1 марта.

Пока нет информации, где девочка может находиться.

Приметы пропавшей:

Рост: 165 см.

Телосложение: плотное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: рыжие.

Была одета: толстовка с капюшоном, светло-бежевый спортивный костюм.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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