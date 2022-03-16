В Калужской области с 1 марта ищут пропавшую 12-летнюю девочку
В городе Обнинск Калужской области пропала 12-летняя Анастасия ВОЛЬФСОН. В среду, 16 марта, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
По информации волонтеров, ребенок попал еще две недели назад – 1 марта.
Пока нет информации, где девочка может находиться.
Приметы пропавшей:
- Рост: 165 см.
- Телосложение: плотное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: рыжие.
- Была одета: толстовка с капюшоном, светло-бежевый спортивный костюм.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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