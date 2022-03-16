В Калужской области «Шкода» врезалась в столб и перевернулась

Около 10 утра в среду, 16 марта, на 339 километре трассы М3 «Украина» в Хвастовичском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от деревни Нелбочь водитель «Шкоды Октавия» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб. После этого автомобиль перевернулся.

Спасатели сообщили об одном пострадавшем человеке.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

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