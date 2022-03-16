В Калужской области водитель «Газели» сбил пешехода
Около 10:30 утра в среду, 16 марта, в Боровском районе Калужской области в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, на дороге Ермолино – Боровск – Верея водитель «Газели» сбил человека, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.
МЧС рассказало, что в ДТП пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!