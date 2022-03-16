В Калужской области водитель «Газели» сбил пешехода

Около 10:30 утра в среду, 16 марта, в Боровском районе Калужской области в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, на дороге Ермолино – Боровск – Верея водитель «Газели» сбил человека, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

МЧС рассказало, что в ДТП пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта.

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