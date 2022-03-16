В Калуге водитель «Ниссана» сбил 61-летнюю женщину на улице Салтыкова-Щедрина

Около 7:45 во вторник, 15 марта, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге сбили пешехода. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Ниссана Примера» двигался задним ходом во дворе дома №6 и сбил 61-летнюю женщину.

Пострадавшая калужанка госпитализирована в БСМП.

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