В Калужской области «Лада» вылетела в кювет

Ночью в среду, 16 мата, ДТП произошло в Козельском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 3:10 водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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