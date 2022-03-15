В Калужской области столкнулись «Лада» и «Тойота»

Около19:55 в понедельник, 14 марта, в Боровском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в деревне Комлево на улице Центральной не разъехались легковые автомобили «Лада» и «Тойота».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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