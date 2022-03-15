В Калуге водитель «Лады» сбил 16-летнюю девушку на переходе

Около 15:10 в понедельник, 14 марта, в Калуге водитель легкового автомобиля «Лада XRAY» сбила 16-летнюю девушку. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем «Лады» двигалась по улице Жукова со стороны площади Победы и сбила 16-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу у дома №19.

Пострадавшую школьницу скорая отвезла в детскую областную больницу. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

Отметим, что на этом переходе установлены камеры, которые фиксируют нарушения, когда водители не пропускают пешеходов.

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