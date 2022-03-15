В Обнинске 58-летняя женщина погибла в ДТП

Около 13:30 в понедельник, 14 марта, на улице Белкинской в Обнинске произошло смертельное ДТП. Подробности во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 58-летняя женщина за рулем «Опель Корса» двигалась по улице Белкинской, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в столб.

От полученных травм водитель скончалась на месте до приезда скорой помощи.

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