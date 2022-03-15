В Калуге пропала 20-летняя девушка
В Калуге пропала 20-летняя Валерия БЕКЛЕМЫШЕВА. Во вторник, 15 марта, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз девушку видели 27 февраля.
Пока нет данных, где она находится уже больше двух недель.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост: 152 см.
- Телосложение: полное.
- Цвет глаз: серо-голубые.
- Волосы: темно-русые, до плеч.
- Была одета: черно-серые джинсы, белые кроссовки.
- С собой: голубой рюкзак с радужными ручками.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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