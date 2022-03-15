В Калуге пропала 20-летняя девушка

В Калуге пропала 20-летняя Валерия БЕКЛЕМЫШЕВА. Во вторник, 15 марта, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз девушку видели 27 февраля.

Пока нет данных, где она находится уже больше двух недель.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост: 152 см.

Телосложение: полное.

Цвет глаз: серо-голубые.

Волосы: темно-русые, до плеч.

Была одета: черно-серые джинсы, белые кроссовки.

С собой: голубой рюкзак с радужными ручками.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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