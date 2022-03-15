В Калуге мужчина, на которого упала глыба льда, остается в больнице с тяжелыми травмами

Как мы уже рассказывали, 13 марта в Калуге с крыши Восточных ворот Присутственных мест на улице Баженова на мужчину упала глыба льда. Проверку по данному факту проводит региональное управление Следственного комитета.

По данным следователей, 43-летний мужчина выжил, но получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице.

- Устанавливаем лиц, ответственных за содержание здания, очистку крыши и кровли от снега, наледи и сосулей, - прокомментировали в Следственном комитете. - По окончании лечения будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СК напоминает руководителям управляющих компаний и ответственным лицам об уголовной ответственности за подобные случаи.

Через дорогу от места происшествия, у входа в парк, лед продолжает нависать над тротуаром.

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