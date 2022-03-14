В Калужской области водитель фуры врезался в легковушку на федеральной трассе

Около 12:20 12 марта на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска произошло ДТП. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель фуры «Ивеко» ехал со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Шкоду Октавия».

В результате аварии пострадала пассажирка легковушки. Она госпитализирована.

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