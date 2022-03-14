В Калужской области 51-летний мужчина пострадал из-за курения в квартире

Поздно вечером в воскресенье, 13 марта, в деревне Барановка Юхновского района произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, комната загорелась, когда 51-летний хозяин дома курил в помещении.

Мужчина получил ожоги рук.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!