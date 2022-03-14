В Калуге 51-летний водитель «Хендая» пострадал в ДТП на улице Московской

Ночью 12 марта в Калуге в районе разворотного кольца троллейбусов на улице Московской столкнулись легковые автомобили «Хендай» и «Форд». Подробности о ДТП сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 51-летний водитель «Хендая» разворачивался в сторону центра и допустил столкновение с «Фордом Мондео», двигавшимся в сторону улицы Калужского Ополчения.

В больницу попал предполагаемый виновник аварии.

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