В Калужской области 46-летний мужчина пострадал в съехавшем в кювет «Хендае»

Как мы уже рассказывали, днем 11 марта в Боровском районе произошло ДТП. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным полиции, у деревни Куприно 46-летний водитель «Хендая Солярис» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Автомобилиста доставили в районную больницу с различными травмами.

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