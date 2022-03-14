В Калужской области 53-летний водитель УАЗа потерял сознание за рулем

Около 6:35 утра 11 марта в Калуге произошло ДТП. Подробности в понедельник сообщило управление ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 53-летний водитель УАЗа «Буханки» двигался по улице Выставочной, потерял сознание и съехал в кювет.

Пострадавший автомобилист попал в реанимацию областной больницы в Анненках.

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