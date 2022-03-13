В Калуге на мужчину рухнула глыба льда возле центрального парка

В Калуге возле парка культуры и отдыха на мужчину рухнула глыба льда. В воскресенье, 13 марта, об этом сообщила телерадиокомпания «Ника ТВ».

Инцидент произошел в районе дома №5 по улице Баженова. Калужанин был с женой и сыном.

- Когда выходил из арки с крыши дома на него упала глыба, - рассказывают очевидцы. - Жена и сын успели отскочить. У мужчины при визуальном осмотре травма головы. Скорая приехала быстро. Мужчине оказывается помощь.

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