В Калужской области уже месяц ищут 33-летнюю женщину
33-летняя ЯКОВЛЕВА Надежда Андреевна из Малоярославца Калужской области пропала месяц назад. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в субботу, 12 марта, сообщили о поисках пропавшей женщины.
Ее местонахождение неизвестно с 13 февраля 2022 года.
Приметы:
- Рост 170 см
- Худая
- Темно-русые волосы
- Серо-голубые глаза
- Темно-синяя куртка
- Черные лосины
- Темно-коричневые сапоги
- Черная дамская сумка
– Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, – отмечают поисковики.
Также звонки принимаются по телефону 112 – служба спасения.
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