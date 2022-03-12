В Калужской области уже месяц ищут 33-летнюю женщину

33-летняя ЯКОВЛЕВА Надежда Андреевна из Малоярославца Калужской области пропала месяц назад. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в субботу, 12 марта, сообщили о поисках пропавшей женщины.

Ее местонахождение неизвестно с 13 февраля 2022 года.

Приметы:

Рост 170 см

Худая

Темно-русые волосы

Серо-голубые глаза

Темно-синяя куртка

Черные лосины

Темно-коричневые сапоги

Черная дамская сумка

– Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, – отмечают поисковики.

Также звонки принимаются по телефону 112 – служба спасения.

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