В Калужской области водитель «Хендая» врезался в дерево

Около 14:40 в пятницу, 11 марта, в Боровском районе произошло ДТП. Первые подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужкой области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Хендай» не справился с управлением на трассе А108 и съехал в кювет. Там машина врезалась в дерево.

МЧС сообщило об одном пострадавшем человеке.

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