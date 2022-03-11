Главная Новости Происшествия
История Калуги COVID-19 Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

В Калуге на два года колонии осудили водителя, сбившего насмерть подростка на улице Московской

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2022 17:42 5 937
В Калуге на два года колонии осудили водителя, сбившего насмерть подростка на улице Московской

В Калуге районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения 23-летнего водителя, который в ноябре 2021 года насмерть сбил 17-летних парня и девушку на переходе на улице Московской. 

Пострадавший молодой человек скончался, девушка получила тяжкие травмы.

- Установлено, что подсудимый в ноябре 2021 года, не имея опыта вождения, управлял технически исправным автомобилем с превышением скорости, - сообщили в пятницу, 11 марта, в прокуратуре Калужской области. - Приближаясь к перекрестку улиц Московской и Карла Либкнехта при включенном запрещающем красном сигнале светофора он не остановился, выехал на перекресток, не уступил дорогу, переходившим по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора 17-летним парню и девушке и допустил на них наезд.

После освобождения из колонии виновник в течение трех лет не сможет садиться за руль.

Приговор пока не вступил в законную силу.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2022 17:42 5 937
Тэги: происшествие дтп
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать ножи для кухни: советы
Как проверить домашнее задание
Рассылка в Дискорде с помощью бота

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru