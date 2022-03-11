В Калуге на два года колонии осудили водителя, сбившего насмерть подростка на улице Московской

В Калуге районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения 23-летнего водителя, который в ноябре 2021 года насмерть сбил 17-летних парня и девушку на переходе на улице Московской.

Пострадавший молодой человек скончался, девушка получила тяжкие травмы.

- Установлено, что подсудимый в ноябре 2021 года, не имея опыта вождения, управлял технически исправным автомобилем с превышением скорости, - сообщили в пятницу, 11 марта, в прокуратуре Калужской области. - Приближаясь к перекрестку улиц Московской и Карла Либкнехта при включенном запрещающем красном сигнале светофора он не остановился, выехал на перекресток, не уступил дорогу, переходившим по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора 17-летним парню и девушке и допустил на них наезд.

После освобождения из колонии виновник в течение трех лет не сможет садиться за руль.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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