В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП с учебным автомобилем

Около 10 утра в пятницу, 11 марта, на трассе А-108 в Боровском районе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Ауди А4» двигался со стороны Балабаново в сторону Боровска, не соблюдал дистанцию и врезался в стоящий в пробке «Ниссан». После этого «Ниссан» выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с учебным автомобилем «Лада Гранта». Затем «Ниссан» уже на своей полосе врезался в автомобиль «Вортекс».

Различные травмы получили 44-летний инструктор из «Лады Гранта» и 59-летняя женщина, находившаяся за рулем «Ниссана».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места аварии.

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