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В Калужской области грузовик сгорел на трассе

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 11.03.2022 12:24 0 405
В Калужской области грузовик сгорел на трассе

Около 8:40 утра в пятницу, 11 марта, на трассе А130 произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в Спас-Деменском районе недалеко от села Чипляево загорелся грузовой автомобиль. Водитель съехал на обочину, но потушить машину не смог. До приезда спасателей фургон практически полностью выгорел.

Никто из людей не пострадал.

Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 11.03.2022 12:24 0 405
Тэги: происшествие дтп мчс
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