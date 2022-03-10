В Калужской области водитель «Рено» врезался в отбойник

Около 20:15 в среду, 9 марта, на объездной дороге в Малоярославецком районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Рено» не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!