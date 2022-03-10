В Калужской области водитель «Рено» врезался в отбойник
Около 20:15 в среду, 9 марта, на объездной дороге в Малоярославецком районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Рено» не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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