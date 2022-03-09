В Калужской области водитель «Тойоты» сбила шестилетнюю девочку на парковке

Около 12:00 во вторник, 8 марта, в городе Сосенский Козельского района в ДТП пострадала шестилетняя девочка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №9 на улице Машиностроителей 40-летняя женщина за рулем «Тойоты Авенсис» двигалась задним ходом по парковке супермаркета и сбила ребенка.

Девочку доставили в больницу Козельска. Госпитализация ей не понадобилась.

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