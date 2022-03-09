В Калужской области пропал 55-летний мужчина

В городе Боровск Калужской области пропал 55-летний Виктор БАХАРЕВ. В среду, 9 марта, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 4 марта.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 176 см,

Нормального телосложения,

Седые волосы,

Серо-голубые глаза,

Темно-синяя куртка,

Темно-синяя кофта,

Черные брюки,

Серые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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