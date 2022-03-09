В Калужской области пропал 55-летний мужчина
В городе Боровск Калужской области пропал 55-летний Виктор БАХАРЕВ. В среду, 9 марта, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 4 марта.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 176 см,
- Нормального телосложения,
- Седые волосы,
- Серо-голубые глаза,
- Темно-синяя куртка,
- Темно-синяя кофта,
- Черные брюки,
- Серые кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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