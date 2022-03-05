В Обнинске водитель «Жигулей» врезался в столб

Около 12:35 в субботу, 5 марта, на улице Славского в Обнинске произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Жигулей» на перекрестке не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в столб. Удар пришелся в водительскую сторону.

Автомобилист госпитализирован.

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