В Обнинске водитель «Хендая» сбил 83-летнюю женщину

Около 16:15 в пятницу, 4 марта, в Обнинске в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Хендая Солярис» двигался задним ходом во дворе на улице Гурьянова и сбил 83-летнюю женщину.

С различными травмами пенсионерка госпитализирована.

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